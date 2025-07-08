تفاصيل جديدة تكشفها النيابة في حريق سنترال رمسيس.. وتأمر بسحب عينة من الحمض النووي للضحايا.. وأسر الضحايا يروون مشاهد مبكية

تواصل نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في الحريق الذي اندلع، عصر أمس الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد.

وقالت النيابة العامة فى بيان أصدرته، إنها تباشر التحقيقات في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي.



وأضافت: النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.



المعاينة الأولية: الحريق بدأ من المبنى الرئيسي للسنترال



وعلى الفور، انتقل المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة، لإجراء المعاينة لموقع الحادث من الخارج.

حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.

النيابة تستمع لأقوال المصابين



كما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث، لسماع أقوال من أمكن سؤالهم من المصابين، والبالغ عددهم حتى الآن واحدًا وعشرين مصابًا



النيابة تأمر بسحب عينات الحمض النووي للضحايا

وناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.



هذا، وجاري استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد



إصابة نائب رئيس حي الأزبكية في الحريق



وأثناء تفقد صفوت حسن نائب رئيس حي الأزبكية مكان حريق سنترال رمسيس، أصيب بحالة إغماء إثر استنشاقه الأدخنة المتصاعدة أثناء عمليات الإطفاء.

كشفت مصادر طبية من داخل المستشفي القبطي برمسيس بأن حالته الصحية الآن مستقرة بعد خضوعه للعلاج اللازم.

أهل الضحايا يرون مشاهد باكية

وكشف أقارب وأصدقاء 3 شهداء بـ حادث حريق سنترال رمسيس، اللحظات الأخير للمتوفيين داخل السنترال رمسيس الذي اندلعت فيه النيران أمس الإثنين، أثناء تأدية عملهم.

في البداية، قال صديق مقرب من المهندس أحمد مصطفى: إن الشهيد كان ينتوي الإرتباط قريبا، مشيرا إلى أن مكالمة أخيرة جمعتهما قبل معرفة خبر وفاته، حيث أوصاه بأن يعتني بنفسه، متمنيا أن يراه بخير حال.

وتابع إنه فور انتهاء المكالمة بدأ يشعر بالقلق حتى جاء له خبر الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس الذي يعمل به الراحل، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع هاتفيا، ولم يجد استجابة منه، فأسرع الى السنترال، متمنيا أن يرى صديقه يخرج من وسط النيران بخير، إلا أن قضاء الله وقدره أن يموت صديقه الذي وصفه بـ “طيب الخلق والمحب للجميع”.

فيما قالت زوجة المهندس وائل مرزوق: إن الشهيد اتصل بها أثناء إندلاع الحريق، وأخبرها بأنه يحاول الخروج من وسط النيران، وأنه شاهد عدد من أصدقائه أصيبوا بحالات اختناق، وأنهى معها المحادثة حتى يساعد أصدقائه وينقلهم إلى داخل المكاتب حتى تأتي فرق الإنقاذ.

وأكدت أنه عاود الإتصال بها، وأخبرها بأنه تمكن من الخرج من النيران، وأنه حاليا في أمان، واطمأن على ابنيه، وأثناء المكالمة انقطع الاتصال بينهم، وعاودت الاتصال به عدة مرات بدون جدوى.



وتابعت أنها توجهت لموقع الحادث، وأخذت تبحث عن زوجها وسط المصابين والأحياء لكنها لم تجده، حتى عثر عليه رجال المطافي هو و3 من زملائه متوفين داخل مكاتبهم، مطالبة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأكد صديق المهندس أحمد رجب، أحد ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس أن صديقه توفي وهو يصلي الأمر، وهو الأمر الذي أكده زملائه من المصابين بالحادث، مشيرين إلى أن الشهيد كان محبوب من الجميع، وكان يتمني أنه يتوفاه الله وهو ساجد.



وضمت قائمة الضحايا كلا من: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

يشار إلى أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت، فى إخماد حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، بعد عدة ساعات من اندلاع النيران.



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب الحريق داخل سنترال رمسيس، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بكامل تجهيزاتها إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمتواجدين حفاظًا على الأرواح.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بينما تستمر عمليات التبريد والسيطرة الكاملة داخل المبنى لمنع تجدد النيران.

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