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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء.. ومؤتمر صحفي مرتقب

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع مؤتمر صحفي للرد على أبرز الأسئلة التي تشغل الرأي العام المصري وتوضيح موقف الحكومة منها.

مجلس الوزراء: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة بعد تطبيق مشروع "البكالوريا المصرية".


وأكد المركز الإعلامي أن نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء، موضحًا أن مشروع "البكالوريا" يمثل مسارًا تعليميًا اختيارًيا ويُطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلًا إلزاميًا له.

 مشروع "البكالوريا المصرية" 

وأشار المركز إلى أن مشروع "البكالوريا المصرية" يهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويُتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

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