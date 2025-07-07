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أخبار مصر

على هامش مشاركته في قمة مجموعة "بريكس"، رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النسخة الـ١٧ لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الجانبان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين منذ عام 1932، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية مواصلة العمل على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي 

كما نقل الدكتور مصطفى مدبولي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس جمهورية الأوروجواي، مُشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين لإعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء، الجهود المصرية المبذولة في قطاع غزة، وكذا الاتصالات الحثيثة التي يقوم بها رئيس الجمهورية للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.

دور مصر في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة

ومن جانبه، أشاد  ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروجواي، بدور مصر في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب الجانبان عن التطلع لتعزيز أواصر التعاون المشترك والتبادل التجاري الثنائي في مختلف المجالات، خاصةً في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، وذلك لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرة في هذه المجالات، وكذلك السعي لزيادة التبادل التجاري مع الأوروجواي في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية، وتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخري، مثل الثروة السمكية، والسياحة، والنفط والغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر.
 

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