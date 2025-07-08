الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"صورة المجتمع المصري" بالمركز القومي للترجمة قريبا

كتاب صورة المجتمع
كتاب صورة المجتمع المصري، فيتو

يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب "صورة المجتمع المصري" في أعمال صُنع الله إبراهيم - جمال الغيطاني - يوسف القعيد، تأليف لوث جارثيا كستانيون، وقام بترجمته عن اللغة الإسبانية الدكتور علي عبد الرءوف البمبي.

كتاب صورة المجتمع المصري 

ويتخذ هذا الكتاب مادته الأساسية من إبداعات ثلاثة كُتَّاب يمثلون جيل السبعينيات والثمانينيات؛ حيث امتازت أعمالهم الإبداعية برصد التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عايشتها مصر، ابتداءً من ثورة 1952م وما تلاها من أحداث عاصفة، من التحول إلى الاشتراكية، ثم الانفتاح الاقتصادي وما ترتب عليه من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية، وصولًا إلى معاهدة كامب ديفيد وانعكاساتها على الصعيدين العربي والدولي. 

 

وتحاول المؤلفة من خلال تفحص ستة عشر عملًا إبداعيًّا لكل من: "صُنع الله إبراهيم" و"جمال الغيطاني" و"يوسف القعيد"، أن تُكوِّن صورة عن المجتمع المصري، سواء اجتماعيًّا أو ثقافيًّا أو سياسيًّا أو عقائديًّا أو اقتصاديًّا، وهي صورة تميل في أغلبها إلى التنميطات الكامنة في الوعي الغربي الاستشراقي وتُلقي بظلالها على الكُتَّاب والباحثين الغربيين، ولذا فإنها صورة تحتاج إلى التأمل والدراسة، وخاصة في مسألة: كيف يرانا الآخر من خلال أعمالنا الإبداعية؟ وكيف تتشكل صورة مصر في إبداع الكُتَّاب المصريين؟ وهل تلك الصورة حقيقية وملموسة، أم أنها صورة رسمها المبدع وفق تصوره الخاص؟ أم أنها صورة مركبة تجمع بين (الخاص/ العام) أو (الذاتي/ الموضوعي) في إطار لا يمكن فصله أو تقسيمه؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتاب صورة المجتمع المصري المركز القومي للترجمة ص نع الله إبراهيم جمال الغيطاني

مواد متعلقة

"رسائل ابن البيطار" و"مع دانتي في الجحيم" أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

"في مواجهة الأدب العالمي" جديد المركز القومي للترجمة

الأكثر قراءة

النيابة العامة تستمع لأقوال المصابين فى حريق سنترال رمسيس وتكشف تفاصيل جديدة

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

مرافعة تاريخية، النيابة لـ فتيات العنب خلال محاكمة سائق التريلا: لن نترك دماؤكن بغير عدالة (فيديو)

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

سنترال رمسيس وحريقه!

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

مظاهر الحزن والندم على وجه سائق التريلا المتسبب في مقتل 18 فتاة خلال محاكمته (فيديو)

كارثة إثيوبية جديدة، فيضانات جارفة من مرتفعات أديس أبابا تهدد السودان

خدمات

المزيد

الخارجية الإيرانية تنفى تقديم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العورة في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

المزيد
الجريدة الرسمية