القومي للترجمة يطلق الدورة الرابعة من جوائزه السنوية 2025-2026

أعلن المركز القومي للترجمة عن فتح باب التقدم لجوائز الدورة الرابعة للأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في المجالات التالية:

جوائز القومي للترجمة

أولًا: جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية

(الدورة الرابعة – 2025/ 2026)

وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية،..).

وقيمة الجائزة ومكوناتها:

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2022 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

أما عن شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

أهمية العمل المُتَرجْم.

دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه). جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش،..).

والأوراق والمستندات المطلوبة:

نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

ويتم تسليم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري خلال الفترة من 10/7/2025 حتى 15/8/2025 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً.

ثانيًا: جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية

(الدورة الرابعة – 2025/ 2026)

وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا،الآثار، إدارة الأعمال،..).

قيمة الجائزة ومكوناتها

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

و شروط التقدم للجائزة:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2022 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

أما شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

أهمية العمل المُتَرجْم.

دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

والأوراق والمستندات المطلوبة:

نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

وتُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري خلال الفترة من 10/7/2025 حتى 15/8/2025 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً.

ثالثًا: جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم

(الدورة الرابعة – 2025/ 2026

وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا،..).. وقيمة الجائزة ومكوناتها:

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2022 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

أهمية العمل المُتَرجْم.

دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة:

نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

وتُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري خلال الفترة من 10/7/2025 حتى 15/8/2025 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً.

رابعًا: جائزة الترجمة للشباب (الدورة الرابعة – 2025/ 2026)

و جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن أربعين سنة في مجالات متنوعة.

قيمة الجائزة ومكوناتها:

المركز الأول: مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

المركز الثاني: مكافأة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

المركز الثالث: مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2022 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

أهمية العمل المُتَرجْم.

دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة. (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب. (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا).

الأوراق والمستندات المطلوبة:

نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

كيفية التقديم للجائزة:

تُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري خلال الفترة من 10/7/2025 حتى 15/8/2025 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً.

خامسًا: جائزة ثروت عكاشة للترجمة في مجال الفنون من اللغة العربية وإليها

(الدورة الثالثة – 2025/ 2026)

جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (السينما، الموسيقي، الفنون التشكيلية، العمارة، الفنون الحركية والأدائية، دراسات عن الدراما،..).

قيمة الجائزة ومكوناتها:

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير، للأعمال المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية.

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير، للأعمال المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

شروط التقدم للأعمال المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2022 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط التقدم للأعمال المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية أو الأجنبية.

أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الترجمة والنشر إلى إحدى اللغات الأجنبية.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2022 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجائزة في الفرعين:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

أهمية العمل المُتَرجْم.

دقة النقل عن النص الأجنبي/ العربي ومدى صحة الترجمة. (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب. (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا).

الأوراق والمستندات المطلوبة:

نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

كيفية التقديم للجائزة:

تُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري خلال الفترة من 10/7/2025 حتى 15/8/2025 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً.

ــــــ عنوان المركز القومي للترجمة: 1 شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة.

أو الدور الأول، مبنى وزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية.

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