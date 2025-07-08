رغم حريق سنترال رمسيس، انتظام صرف السلع التموينية

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن المنافذ التموينية تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وأن صرف السلع يتم من خلال ماكينات الصرف الإلكتروني بصورة طبيعية دون أي معوقات.

وأشارت المصادر إلى أن ماكينات صرف السلع التموينية مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المنفذ التمويني التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات الفرعية بكافة مديريات التموين، تتابع لحظة بلحظة سير العمل، في ظل تواجد ميداني مكثف من قيادات التموين ومسئولي المتابعة الفنية، لضمان انتظام صرف السلع والخبز أيضا، وتقديم الدعم اللازم لأي مخبز قد يواجه صعوبات فنية مؤقتة.

وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين

من ناحية أخرى، أعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وأن صرف الخبز يتم من خلال ماكينات الصرف الإلكتروني بصورة طبيعية دون أي معوقات.

وأوضح الوزير أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات الفرعية بكافة مديريات التموين، تتابع لحظة بلحظة سير العمل، في ظل تواجد.

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