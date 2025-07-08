الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث دائري القطامية

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو اصطدام وفرار على الطريق الدائري بالقاهرة.

 رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة ربع نقل إثر اصطدامه بسيارته من الخلف أثناء السير بالطريق الدائري في نطاق قسم شرطة المقطم بالقاهرة، ثم فراره عكس الاتجاه.

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تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأولية


بالفحص الميداني تم تحديد وضبط السيارة "الربع نقل" وقائدها، وبمواجهته أفاد بأنه أثناء سيره بمكان البلاغ فوجئ بانحراف السيارة الخاصة بالشاكي تجاهه، مما أدى لاصطدامه بها من الخلف، محدثًا تلفيات بمركبته.

وأضاف أنه عقب الحادث، قام الشاكي وبصحبته 3 آخرين بالتعدي عليه لفظيًا وملاحقته، فخشي تعرضه للإيذاء، ما دفعه للفرار من المكان عبر السير عكس الاتجاه.

إجراءات قانونية عاجلة


تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي الواقعة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.

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