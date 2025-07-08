الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة للاحتيال على المواطنين بزعم بيع طوابع وعملات أثرية

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة
ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة للاحتيال على المواطنين، فيتو

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم النصب على آخرين بزعم حيازتهم طوابع وعملات أثرية بقصد بيعها.

 تعود تفاصيل الواقعة إلى دائرة قسم شرطة النزهة، حيث رصدت قوة أمنية وجود طرفين داخل سيارة وبحوزة أحدهم مبالغ مالية بعملات أجنبية، ما أثار الشكوك حول طبيعة الواقعة.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة 

 وبالفحص، تبيّن أن الطرف الأول مكوّن من 3 أشخاص، أقرّوا أمام رجال الشرطة بقيامهم بإيهام الطرف الثاني (3 أشخاص) بامتلاك طوابع وعملات أثرية وعرضها للبيع، بغرض النصب والاستيلاء على الأموال، حيث اتفقوا على التقابل في الموقع ذاته لمعاينة المبالغ والطوابع، ثم محاولة سرقة الأموال بأسلوب المغافلة والفرار.

 بيع طوابع وعملات أثرية

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وتم ضبط جميع الأطراف، والتحفظ على المبالغ المالية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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