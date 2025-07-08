استدعاء وزير الاتصالات لمجلس النواب بعد حادث حريق سنترال رمسيس

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استدعاء وزير الاتصالات إلى المجلس، لحضور اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

بيانات عاجلة بعد حادث حريق سنترال رمسيس

جاء ذلك بعدما أحال رئيس النواب، عددا من البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدراستها.

وتوجه رئيس مجلس النواب بخالص التعازى والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة في حادث حريق رمسيس، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كشف الحقائق كاملة أمام الشعب بعد حضور وزير الاتصالات أمام النواب

وأعلن رئيس النواب أنه سيتابع مناقشات اللجنة في هذا الشأن لنقل الحقائق كاملة للرأي العام، دون زيادة أو نقصان وما يترتب على ذلك من آثار.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس، قائلا: "ما حدث ضرر جسيم، وراءه خطأ جسيم".

انتقادات حادة للحكومة بعد حادث سنترال رمسيس

جاء ذلك في كلمته تعقيبا على رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعد هجوم النواب على الحكومة بسبب حادث حريق سنترال رمسيس.

حادث سنترال رمسيس ينم عن أخطاء جسيمة في وزارة الاتصالات

وأكد رئيس النواب أن حادث سنترال رمسيس ينم عن أخطاء جسيمة في وزارة الاتصالات، قائلا: "هذا الخطأ لن يمر مرور الكرام".

يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجه انتقادات حادة لتغيب وزير الاتصالات عن جلسة البرلمان اليوم، بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

هجوم على الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس

وتساءل رئيس النواب، عقب إلقاء عدد من الأعضاء بيانات عاجلة هاجموا فيها الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس: أين وزير الاتصالات؟!، متابعا: كان من المفترض أن يكون حاضرا تقديرا للمجلس وللرد على البيانات العاجلة.

رد الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس

وفي هذا الصدد، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن البيانات العاجلة لا تكون مدرجة بجدول أعمال مجلس النواب.

تحرك وزير الاتصالات إلى موقع حادث حريق سنترال رمسيس

وأشار إلى أن وزير الاتصالات قطع زيارته الخارجية، وعاد إلى مصر، مشيرا إلى أنه توجه منذ الصباح الباكر لموقع حادث حريق سنترال رمسيس لمتابعة الأعمال، مشيرا إلى أنه قام كذلك بزيارة مصابي الحادث.

وتوجه محمود فوزي بالتعازي باسمه واسم الحكومة، لأهالي وفيات حادث سنترال رمسيس.

تفاصيل حادث حريق رمسيس

وعرض الوزير، أمام جلسة النواب، تفاصيل الحادث، مشيدا بدور رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى ما تسبب فيه الحادث من خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات المرتبطة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استعادة العمل بشكل تدريجي.

وأكد الوزير، أن الحكومة تطمئن المواطنين بأن كافة البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تخوف على بيانات المواطنين.

وأعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كافة الخدمات تعود بشكل جزئي، على كافة المستويات.

وقال: ليس صحيحا أن الجمهورية بالكامل تعتمد على سنترال رمسيس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية للتأكد من الحالة الإنشائية للمبنى.

وأعلن أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الحادث، مشيرا إلى أن النيابة أيضا تقوم بدورها في مباشرة التحقيقات.

وشن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب تكرار الأزمات، وآخرها حريق سنترال رمسيس، الذي أصاب الدولة المصرية بالشلل التام.

بيانات عاجلة أمام النواب بعد حادث سنترال رمسيس

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم إلقاء عدد من البيانات العاجلة، اتهمت الحكومة بالفشل في الأمن السيبراني، وغياب الرؤية في تأمين المعلومات المصرية.

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