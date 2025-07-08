ماذا قال ياسين مرعي في وداع فاركو؟

ودع ياسين مرعي نادي فاركو في رسالة خاصة عبر منصاته بعد انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة خمس مواسم.

وقال ياسين مرعي: بعد أربع سنين من العمل والمواقف والتجارب، حان الوقت أقول شكرًا من القلب لفريق فاركو.

وأضاف: الفترة اللي قضيتها في فاركو كانت أكثر من مجرد شغل، كانت عيلة كانت دعم كانت دروس اتعلمتها وهتفضل معايا طول العمر.

وتابع: شكرًا لكل حد اشتغلت معاه، لكل كلمة دعم لكل تعاون، لكل لحظة تعبنا فيها مع بعض عشان ننجح.

وتابع: أنا فخور إني كنت جزء من الفريق ده، وفخور بالإنجازات اللي حققناها سوا.

وقال: الوداع مش نهاية، هو بداية جديدة على أرض ثابتة. وهفضل دايمًا ممتن لذكريات الأربعة سنين اللي فاتوا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.