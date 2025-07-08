الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

ماذا قال ياسين مرعي في وداع فاركو؟

ياسين مرعي
ياسين مرعي

ودع ياسين مرعي  نادي فاركو في رسالة خاصة عبر منصاته بعد انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة خمس مواسم. 

وقال ياسين مرعي: بعد أربع سنين من العمل والمواقف والتجارب، حان الوقت أقول شكرًا من القلب لفريق فاركو.

وأضاف: الفترة اللي قضيتها في فاركو  كانت أكثر من مجرد شغل، كانت عيلة كانت دعم كانت دروس اتعلمتها وهتفضل معايا طول العمر.

وتابع: شكرًا لكل حد اشتغلت معاه، لكل كلمة دعم لكل تعاون، لكل لحظة تعبنا فيها مع بعض عشان ننجح.

وتابع: أنا فخور إني كنت جزء من الفريق ده، وفخور بالإنجازات اللي حققناها سوا.

وقال: الوداع مش نهاية، هو بداية جديدة على أرض ثابتة. وهفضل دايمًا ممتن لذكريات الأربعة سنين اللي فاتوا.

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الأهلي ياسين مرعي فاركو

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