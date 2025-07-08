مصادر مصرفية: تعاون بين البنوك لتجاوز أزمة تعطل بعض الخدمات جراء حريق سنترال رمسيس

قالت مصادر مصرفية: إن هناك حالة من التكامل والتعاون بين جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري من أجل تجاوز أزمة احتراق سنترال رمسيس وما نتج عنها من تعطل الكثير من الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضحت المصادر أن هناك نسبة كبيرة من البنوك استطاعت تجاوز الأزمة وحل المشكلة وتقديم خدمات مرة أخرى للعملاء بشكل يكاد يقترب من الوضع المستقر السابق على أزمة احتراق سنترال رمسيس.

مواعيد العمل ببعض فروع البنوك

قرر البنك المركزي المصري، السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، وفقًا للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية بناء على رؤية كل بنك، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.

وذلك خلال أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، لحين صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية المقدمة للجمهور على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بالفروع المتواجدة داخل (المراكز التجارية " المولات"، النوادي، الفنادق)، فيسري عليها التعليمات السارية على النحو التالي

الفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية "المولات"

بالنسبة للفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية "المولات" تكون مواعيد العمل بها من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.

أما بالنسبة للفروع المتواجدة بالمراكز التجارية "المولات" ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).

بالنسبة للفروع المتواجدة بداخل النوادي الرياضية والاجتماعية تكون مواعيد العمل بها حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت للتعامل مع رواد النادي.

أما بالنسبة للفروع المتواجدة بالنوادي ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).

بالنسبة للفروع المتواجدة بالفنادق تكون مواعيد العمل بها حتى الساعة 5 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت ويكون استبدال العملة بعد ذلك (5: 9 مساءً) في حالة طلب البنك ذلك.

أما بالنسبة للفروع الملحقة بالفنادق ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس)، ويكون استبدال العملة بعد ذلك وفقًا للمواعيد المقررة.

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