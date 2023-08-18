تعرف على أبرز 5 شهادات ادخار في السوق المصرفي

تغيرت خريطة أعلى شهادات الادخار أكثر من مرة خلال الفترة الحالية، التي تلت قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال آخر اجتماع من جانب لجنة السياسة النقدية مطلع أغسطس الجاري.

وتبارت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، في تقديم منتجات وأوعية ادخارية بعائد متميز للعمل على جذب الملايين من شرائح المواطنين.

وفيما يلي نستعرض أبرز 5 شهادات ادخار موجودة في السوق المصرفي المصري حاليا:

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1- شهادات بنك الكويت الوطني NBK ذات العائد المتغير، والتي تصل إلى 21.25% بعائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات وعند 20% لأجل الـ 5 سنوات.

ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة في بنك الكويت الوطني من 1000 جنيه مع إمكانية المضاعفة في حال زيادة الشراء.

وتتيح شهادات ادخار بنك الكويت الوطني المتغيرة العائد إمكانية الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان بقيمة دين تصل إلى 90% من إجمالي القيمة الاسمية للشهادات.

شهادات بنك الكويت الوطني

2- شهادة اكسلنسي من بنك أبوظبي التجاري بعائد سنوي ثابت 20% والحد الأدنى لشراء الشهادة ١٠٠ ألف جنيه.

3 - شهادة بنك التعمير والإسكان الادخارية بعائد 20%.

4- شهادة البنك العربي الأفريقي 40%

طرح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار جديدة تنتمي إلى نوعية الشهادات ذات العائد المدفوع مقدما.

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا

وتشمل خصائص الشهادة الجديدة التي طرحها البنك العربي الأفريقي لعملائه ما يلي:

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة: ثلاث سنوات



نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما



دورية صرف العائد: العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة



العملة: الجنيه المصري



العملاء: الأفراد فقط



كسر الشهادة: لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما:



السنة الأولى (بعد مرور 6 أشهر): 95% من قيمة الفائدة



السنة الثانية: 63% من قيمة الفائدة



السنة الثالثة: 28% من قيمة الفائدة



الاسترداد الجزئي غير متوفر



التجديد التلقائي غير متاح

5- شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد 39%

طرح بنك التنمية الصناعية، شهادة ادخار جديدة للمواطنين بعائد مدفوع مقدمًا 39‎‎ %،

ومن جانب آخر قال البنك المركزي المصري، إن ارتفاع معدل التضخم يأتي نتيجة استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية، بسبب مساهمة كل من الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الغذائية الأساسية بالتساوي إلى حد كبير.

ارتفاع معدل التضخم

وأوضح أن ذلك يشير إلى ارتفاع الأثر الموسمي الخاص بالخضراوات والفاكهة الطازجة نتيجة للأحوال الجوية غير المواتية والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

كما انعكس ارتفاع أسعار البيض، ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء، والدواجن، وغيرها من السلع على أسعار السلع الغذائية الأساسية، في حين عكس تضخم السلع غير الغذائية الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار السجائر واستمرار الارتفاع واسع النطاق في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.

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التضخم، فيتو

وكان البنك المركزي المصري، أصدر بيانا بشأن التضخم في مصر في شهر يوليو الماضي.

وقال المركزي: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023، مقابل معدل بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلً شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

وأضاف: وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدل شهري بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

وأوضح المركزي أنه تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري. وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أغسطس 2023.

ويذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أصدر التقرير الشهري عن التضخم يوم الخميس الماضي، والذي أوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.