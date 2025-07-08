الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب أحداث الشغب، الشباب تقرر: شطب مركزي شرق حلوان والمستقبل بالقطامية

شطب مركزين بدوري
شطب مركزين بدوري مراكز الشباب لكرة القدم، فيتو

قررت وزارة الشباب والرياضة شطب مركزي شباب شرق حلوان وشباب المستقبل بالقطامية من النسخة الحادية عشرة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما.

بسبب أحداث الشغب، الشباب تقرر: شطب مركزي شرق حلوان والمستقبل بالقطامية

وأكدت اللجنة الفنية المشرفة على الدوري، بعد دراسة التقرير الفني المقدم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اتخاذ عدد من الإجراءات، شملت: شطب المركزين من النسخة الحالية، إلغاء نتائجهما بالدور الأول وتعديل الجداول، تحميلهما نفقات الإسعاف والحكام والمراقبين، وحرمانهما من المشاركة بالنسخة القادمة.

كما تقرر حرمان المركزين من الدعم الفني والمالي في النسخة الثانية عشرة والثالثة عشرة لمسابقة دوري مراكز الشباب، مع توقيع عقوبات مالية عليهما، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسؤولي المركزين وإفادة الوزارة بنتائج التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الشباب والرياضة شباب شرق حلوان شباب المستقبل دوري مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تعديل قانون الرياضة

انتقال أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب لنادي لافيينا

محافظ الإسكندرية يهنئ منتخب المحافظة بالفوز ببطولة دوري مراكز الشباب لكرة اليد

الأكثر قراءة

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في حريق سنترال رمسيس

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

زغلول صيام يكتب: أين الشركة الألمانية يا رابطة الأندية؟! والصعيد خارج الخدمة في الكرة المصرية

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية