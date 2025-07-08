كل 5 سنين نظام جديد، نائبة برلمانية تهاجم الحكومة وتكشف فشل تطبيق البكالوريا (فيديو)

نظام البكالوريا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قوي لنائبة البرلمان الدكتورة إيرين سعيد، ويظهر هجومها الشديد على الحكومة بشأن نظام البكالوريا، المطروح للمناقشة داخل أروقة البرلمان لتطبيقة، حيث أكدت النائبة البرلمانية أن النظام غير مفهوم، والحكومة لم تقدم أي شيء عن هذا النظام لتطبيقة.

برلمانية تهاجم نظام البكالوريا



كما كشفت البرلمانية إيرين سعيد أن الأرض غير مجهزة لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، ووصفت كثافة الفصول بأنها لا تزال قائمة وما تصدره الحكومة بشأن حل أزمة كثافة الفصول مجرد "أوهام"، وأنه لا يوجد مدرسين، والحكومة لم تقدم إحصاء عن المدرسين المطلوبين للتدريس.

صعوبة تطبيق نظام البكالوريا



وأكدت إيرين سعيد أنها حضرت لمدة يومين في لجنة التعليم بالبرلمان لكنها لم تفهم شيء عن نظام البكالوريا، رافضة تغيير نظام الثانوية العامة كل 5 سنوات، وأن هذه المدة ليست كافية لتققم أي نظام تعليمي، وأن الدولة والنظام التعليمي غير مستعد لتطبيق نظام البكالوريا.

والله ما فهمت حاجة من البكالوريا

وهاجمت النائبة البرلمانية الدكتورة إيرين سعيد نظام البكالوريا الجديد قائلة: "قعدت يومين داخل لجنة التعليم أحاول أفهم ما هي البكالوريا؟، والله ما فهمت حاجة، لم يحدث أن أعطتنا الحكومة أي تقديم عن البكالوريا، ما هذه البكالوريا؟، ما فهمتش حاجة!"

النائبة إيرين سعيد: قعدت يومين في لجنة التعليم عشان أفهم البكالوريا ومفهمتش حاجة.. وليه كل وزير تعليم يجي يغير نظام الثانوية، وهل تم تقييم نتائج التجارب التعليمية السابقة علشان نغيرها، والأهم هل نحن مستعدين للبكالوريا.. مفيش فصول كافية ولا مدرسين.. ورفعنا النجاح في الدين إلى 70%… pic.twitter.com/uDZWzqjra6 — SeeQeg 🇪🇬🇪🇬 (@QegSee61229) July 7, 2025



وعبرت إيرين سعيد عن اعتراضها لحدوث تغيير كل 5 سنوات يأتي نظام جديد مربوط بالتعليم، قائلة: "ذنب الطلبة ايه، ذنب أولياء الأمور ايه؟، كل الأنظمة السابقة عظيمة، لكن ما بنلحقش نأخذ نتائجها، ما بنلحقش نشوف من نجح ومن فشل؟"

وانتقدت إيرين سعيد النظام التعليمي قائلة: "احنا عمالين نغير وهناك إهدار شديد في الموارد، بدون أن نعطي فرصة لمعرفة ما إذا كان المنهج نجح أم فشل، الأولاد يتخبطوا بين البرامج التعليمية المختلفة، ومعهم أولياء الأمور"

وقالت إيرين سعيد: "إذا كانت البكالوريا اختياري فلم العجلة، الحكومة فكرتني بالتلميذ الذي قرر أن يذاكر ساعتين قبل الامتحان، ويريد أن ينجح"

صعوبة تطبيق نظام البكالوريا

وكشفت النائبة البرلمانية إيرين سعيد عن صعوبة تطبيق نظام البكالوريا، قائلة: إن "الأرض غير مجهزة لهذا النظام، ولم تحل مشكلة كثافة الفصول، ولم أرى فائدة في عملية التحسين "هل كلنا هنخش طب وصيدلة؟"، ليس هذا الهدف من التعليم، الهدف أن يكون هناك تكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل".

لم يتم حل كثافة الفصول، فيتو

وتابعت إيرين سعيد هجومها على نظام البكالوريا فقالت: "لم يكن لدينا أنظمة دولية في التعليم عندما تخرج من عندنا زويل، كان عندنا ثانوية عامة، المشكلة ليست في الطالب أو النظام، المشكلة أن الأرض ليست مجهزة، وليس هناك معلم يتم الصرف عليه بشكل جيد، وهناك كثافة في الفصول غير قادرين على أن نحدها، ووهم إننا حلينا مشكلة كثافة الفصول غير حقيقي، والمدرسين مش موجودين"

وأكدت إيرين سعيد رفضها لتطبيق نظام البكالوريا، قائلة: "رفعنا نسبة مجموع الدين 70% وليس لدينا معلم دين، وعندما طلبنا حصر عن عدد المدرسين المطلوبين، لم يصلنا رد، الحكومة غير جاهزة لتطبيق هذا النظام، أرفض هذا القانون".

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