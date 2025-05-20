اجتماع تعليم النواب، تعرف على مطالب مكتبة الإسكندرية في الموازنة الجديدة

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بشأن مكتبة الإسكندرية.

مناقشة موازنة مكتبة الإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط.

عدد زوار مكتبة الإسكندرية

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تستقبل يوميا نحو 2000 زائر، بينهم 500 سائح، حيث تعد مقصدا سياحيا وثقافيا هاما.

وقال: مكتبة الإسكندرية أحد الصروح الثقافية والعلمية الكبرى في مصر، مؤكدا أنها تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي المكتبة دعما كبيرا.

وأكد أن المكتبة تمتلك جانبا أكاديميا وبرامج متعددة، بينها مركز فنون يهتم بتنمية مواهب الشباب في مجالات الفنون الراقي، مشيرا إلى تنظيم معرضا سنويا للكتاب، إلى جانب مهرجان ثقافي طوال شهر أغسطس، وتضم كذلك قطاع المكتبات الذي يشرف على نحو 2 مليون كتاب، إلى جانب مقتنيات وخرائط وأرشيفات توثق مختلف الأحداث المصرية.

فعاليات مكتبة الإسكندرية

وأوضح أحمد زايد أن المكتبة تضم قطاعات متخصصة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتبذل جهودا حثيثة في تطوير قواعد البيانات، قائلا: "لا علاقة للمكتبة بأي تسريبات، وكل شيء فيها موثق ومحفوظ بدقة".

احتياجات مكتبة الإسكندرية المالية

وأشار إلى أن المكتبة تنظم أكثر من ألف نشاط ثقافي سنويا، وأنها لا تعاني من مشكلات مستعصية، لكن استمرارها في أداء رسالتها يتطلب دعما ماليا مستداما، مشيرا إلى أنها تضم العديد من المكتبه تضم الكثير من المباني التي تتطلب صيانة وتجديدا سنويا مستمر.

من جانبها، أكدت رضوى حلمي، ممثلة مكتبة الاسكندرية، أن المكتبة تخدم شرائح كبيرة من المواطنين وتنتشر عبر 30 سفارة معرفية في الجامعات والمحافظات.

وشددت على أن الأنظمة القائمة أصبحت بحاجة إلى تحديث شامل بعد أكثر من عقدين من العمل، مشيرة إلى أن المكتبة سبق وتقدمت بطلب مبلغ قدره 1.16 مليار جنيه في الباب السادس، وتمت الموافقة على تخصيص 100 مليون جنيه فقط.

تطوير أنظمة السلامة ومخازن برج العرب

وأشارت إلى أن المكتبة تستهدف حاليا تنفيذ مشروعات حيوية منها: تطوير أنظمة السلامة ومخازن برج العرب، ومشروع النتروجين لمكافحة الحريق، وإحلال وتجديد البحيرة الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه (منها 30 مليونًا للعام الجديد)، توفير عدد 2 ماسح ضوئي للميكروفيلم لتوثيق المواد النادرة، إحلال وتجديد نظام الحوسبة الفائقة (Supercomputer)، وغيرها من المشروعات الهامة.

وأكدت أن رئيس مجلس الوزراء، وجه وزيرة التخطيط بتوفير الدعم اللازم للمكتبة، على أن يتم ذلك خلال العام المالي.

وأكد بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط، أن المكتبة طلبت مخصصات تفوق الخطة بنسبة 1000%، بينما أعلى جهة أخرى لم تتجاوز 100%، ومع ذلك تم اعتماد زيادة في المخصصات لتصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه هذا العام، قائلًا: "طالما الوزيرة وعدت، فسيتم توفير الدعم المطلوب".

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، متابعة توجيه المخصصات المالية للمكتبة لتنفيذ مشروعاتها خلال السنة المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.