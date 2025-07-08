الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد السيطرة على الحريق، محافظ القاهرة يتفقد أعمال التبريد بسنترال رمسيس

محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع السيطرة على حريق سنترال رمسيس، فيتو
ads

حريق سنترال رمسيس، تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التبريد لمبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق.  

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس، وجاري أعمال التبريد.

انهيار زجاج مبنى سنترال رمسيس أثناء إجراء عمليات تبريد الحريق (فيديو وصور)

22 صورة ترصد جهود رجال الإطفاء لإخماد حريق سنترال رمسيس


لجنة هندسية لمعاينة مبنى سنترال رمسيس

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولي الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حريق سنترال رمسيس مبنى سنترال رمسيس محافظ القاهرة

مواد متعلقة

22 صورة ترصد جهود رجال الإطفاء لإخماد حريق سنترال رمسيس

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

الأكثر قراءة

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في حريق سنترال رمسيس

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

زغلول صيام يكتب: أين الشركة الألمانية يا رابطة الأندية؟! والصعيد خارج الخدمة في الكرة المصرية

لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية