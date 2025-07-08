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حوادث

22 صورة ترصد جهود رجال الإطفاء لإخماد حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

واصل قوات الحماية المدنية من رجال المطافئ عملية تبريد حريق مبنى سنترال رمسيس، الذي اشتعل مساء أمس الاثنين.

رصدت عدسة فيتو، مشاهد من حرص رجال المطافئ على مواصلة عملهم في تبريد مبنى سنترال رمسيس، وسط تصاعد الأدخنة، لمنع تجدد اشتعال النيران، التي استمرت حتى فجر اليوم.

وشهدت محيط مبني سنترال رمسيس، استراحة عدد من رجال المطافي، وتبادل الأدوار بينهما لمواصلة عملية التبريد المستمرة.


 كما أغلقت الأجهزة الأمنية نزلات كوبري أكتوبر المؤدية إلى شارع رمسيس.


واستعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء  حريق سنترال رمسيس بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع.

وارتفع عدد المصابين في  حريق سنترال رمسيس، إلى 40  شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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