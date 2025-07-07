بعد إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني، نفاد تذاكر أول أسبوع عرض من الملك لير في ساعة

أعلنت فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، التابعة للبيت الفني للمسرح، عن نفاد تذاكر أول ست ليالي عرض لمسرحية “الملك لير” بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني التي أطلقها بيت المسرح.

موعد افتتاح عرض الملك لير

ويُفتتح عرض الملك لير مساء غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

خدمة الحجز الإلكتروني

وتُعد خدمة الحجز الإلكتروني خطوة أولى في إطار تطوير آليات التواصل مع الجمهور، وتسهيل حصوله على التذاكر، بما يعزز من جودة تجربة المسرح ويواكب التطورات التكنولوجية في إدارة العروض الثقافية، حيث بدأت تجريبيا لفرقة المسرح القومي، لتُعمم على باقي فرق البيت الفني للمسرح تدريجيا خلال شهر.

فريق مسرحية الملك لير

"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف،أمل عبدالله،إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي،عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمه موسى، إخراج شادى سرور.

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