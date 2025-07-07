رسميا، برشلونة يعلن تجديد عقد حارس المرمى تشيزني

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد الدولي البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق، لمدة موسمين حتى عام 2027.

وكان تشيزني (35 عامًا) قد أعلن اعتزاله في أغسطس 2024 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تلقيه عرضًا من برشلونة في شهر أكتوبر، عقب إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

4 حراس مرمى في قائمة برشلونة

ومنذ يناير الماضي، أصبح تشيزني الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، وساهم في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.

ويتواجد في قائمة برشلونة حاليًا 4 حراس مرمى هم خوان جارسيا وفيوتشيك تشيزني ومارك أندريه تير شتيجن وإيناكي بينيا.

ويسعى برشلونة للتخلص من تير شتيجن مع الإبقاء على الحراس الثلاثة الآخرين.

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