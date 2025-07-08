الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"اللعب مع الكبار"، حكاية فيلم سينمائي تم تصويره في سنترال رمسيس

اللعب مع الكبار،
اللعب مع الكبار، فيتو

شب حريق كبير بسنترال رمسيس، أمس الإثنين، مما أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات نتيجة الاختناق، إضافة إلى تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

ولقد أعاد هذا الحريق مبنى السنترال التاريخي، الذي تم تأسيسه عام 1927 على يد الملك فؤاد الأول، إلى صدارة المشهد العام من جديد، ولكن هذه المرة في سياق مأساوي.

وفي وسط المأساة تداعت إلى ذاكرة المصريين مشاهد من فيلم شهير للزعيم عادل إمام وهو فيلم اللعب مع الكبار الذي تم إنتاجه عام 1991 والذي يعد من علامات السينما في مصر، حيث أن الفيلم تم تصوير مشاهد منه داخل مبنى السنترال، مما جعله عنصرًا بصريًا وسينمائيًا لا يُنسى في وجدان الجمهور.  

حيث دارت قصة الفيلم حول حسن بهلول، العاطل عن العمل والمهمش، الذي يبدأ في الإبلاغ عن جرائم قبل حدوثها، بحجة أنه يراها في أحلامه، لكنه في الحقيقة يحصل عليها من صديق له، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تكشف فساد “الكبار”، وتضع حسن وصديقه في قلب الخطر.  

ولعب السنترال دورًا محوريًا في أحداث الفيلم، فقد كان علي الزهار (محمود الجندي)، الذي يعمل في مصلحة التليفونات، يتصنت فيه على المكالمات الخطيرة التي تهدد أمن البلد، ويقوم بتمرير المعلومات لصديقه حسن (عادل إمام)، الذي يتعاون بدوره مع الأجهزة الأمنية لكشف قضايا فساد خطيرة.  

فيلم “اللعب مع الكبار” 

فيلم اللعب مع الكبار عُرض لأول مرة يوم السبت 22 يونيو 1991، في أول أيام عيد الأضحى آنذاك، ولاقى نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا، وقام ببطولته عادل إمام، حسين فهمي، محمود الجندي، عايدة رياض، مصطفى متولي، كتب القصة والسيناريو للفيلم الكاتب الكبير وحيد حامد، وأخرجه شريف عرفة، ولحن موسيقاه التصويرية مودي الإمام.  

والفيلم مزيج سياسي وفني، وكان تعاونا مثمرا بين شريف عرفة ووحيد حامد وعادل إمام، كما أنه كان باكورة تعاون بين الثلاثي فيما بعد، حيث شكلوا أحد أهم الفرق الإبداعية في تاريخ السينما المصرية، بتقديمهم أفلامًا سياسية واجتماعية لامست الواقع المصري بشجاعة وذكاء، مثل “الإرهاب والكباب”، و”المنسي”، و”طيور الظلام”، و”النوم في العسل”.  

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الزعيم عادل امام الفنان حسين فهمي الكاتب الكبير وحيد حامد اللعب مع الكبار فيلم اللعب مع الكبار محمود الجندي

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