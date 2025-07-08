الداخلية تعلن ضبط 69 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري وتعزيز السلامة المرورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 69,205 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف العشوائي واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص

كما تم فحص 3,191 سائقًا، وتبين تعاطي 446 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، ما يمثل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين.

حملات الطريق الدائري الإقليمي:

ضبط 1,728 مخالفة مرورية، من أبرزها: السير عكس الاتجاه وتحميل ركاب زيادة، ومخالفات الأمن والمتانة، وشروط الترخيص

كما تم فحص 400 سائق، وثبت تعاطي 49 منهم للمواد المخدرة، وضبط 38 محكومًا عليه، بإجمالي 88 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 24 مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وزارة الداخلية أكدت أن الحملات المرورية مستمرة بشكل يومي على كافة الطرق السريعة والداخلية، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات، وضبط العناصر الخارجة عن القانون.

وناشدت وزارة الداخلية جميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتجنب القيادة تحت تأثير المخدرات، لما في ذلك من خطر بالغ على حياتهم وحياة الآخرين.

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