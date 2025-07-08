ضربة أمنية لتجار الكيف، ضبط 452 ألف قرص ترامادول بـ 73 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بالجيزة وبحوزته 452 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 73 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر جنائي شديد الخطورة) بمحاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.



ضبط 452 ألف قرص ترامادول فى الجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزته (452 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية جالبى وتجار المواد والعقاقير المخدرة.

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