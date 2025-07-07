الإثنين 07 يوليو 2025
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بسبب حريق سنترال رمسيس، الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعايات الحرجة والحضانات والطوارئ

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

كشفت  وزارة الصحة عن أرقام بديلة للخط الساخن ١٣٧ الخاص بطوارئ الحضانات والرعاية العاجلة.

 

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة. 

وقد وجه  على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة  وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.


‎واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.


‎وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يمكن التواصل على الأرقام  البديلة  01270055785

01279541644

01157374108

01124490657
أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

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الرعاية العاجلة الحضانات وزارة الصحة

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