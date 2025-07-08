الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

تاجيل محاكمة 16 متهما في خلية الهرم لـ 17 أغسطس المقبل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة، 16 متهما، في القضية المعروفة بـ الهيكل الإداري بالهرم، لجلسة 17 أغسطس المقبل. 

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى جماعة ارهابية مسلحة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

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الهيكل الإداري بالهرم الجيزة النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة

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