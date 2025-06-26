12 يوليو، أولى جلسات محاكمة خلية متهمة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية

حددت محكمة جنايات القاهرة 12 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 28 متهما بمشاركة جماعة إرهابية، واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية.

واعترف المتهمون بتلقيهم تعليمات من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية خارج البلاد وتحديدا المقيمين بتركيا وبريطانيا عبر مواقع الإنترنت السكايب والتليجرام بتجنيد خلايا والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على زعزعة الأمن لإعطاء صورة سيئة عن البلاد.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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