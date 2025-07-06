الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

انتظام طلاب الثانوية العامة في لجان امتحان الرياضيات البحتة بالوادي الجديد

الثانوية العامة بالوادي
الثانوية العامة بالوادي الجديد، ڤيتو

 انتظم طلاب الثانوية العامة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، في لجان امتحان مادة الرياضيات البحتة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن جانبه يتابع الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات بالمديرية بحضور ممثل عن المستشار العسكري ومديرية الأمن بالمحافظة وجميع المعنيين.

وأشار سامي، إلى التواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادي الجديد وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

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