الأدلة الجنائية ترفع البصمات من محيط سنترال رمسيس وتشكيل لجنة هندسية لحصر أضرار الحريق

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من محيط سنترال رمسيس بعد اندلاع الحريق فيه وبيان أسباب الحريق وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما شكلت لجنة هندسية لمعاينته ومعاينة العقارات المجاورة لكشف الأضرار التي نجمت عن الحريق وتقدير حجمها.

واستعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء حريق سنترال رمسيس بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.



وواصلت أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع.

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 39 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.





وتمركزت 12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكي بمحيط حريق سنترال رمسيس بوسط المدينة للسيطرة على النيران.

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