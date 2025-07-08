وزير الأوقاف السابق: تأمين المعلومات فنيا وسيبرانيا أهم بكثير من تخزينها

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن مفهوم الأمن القومي شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ولم يعد مقتصرًا على حماية الحدود أو الأمن العسكري فقط، بل أصبح يشمل مجالات أوسع ترتبط بحياة الشعوب واستقرارها، في مقدمتها الأمن السيبراني وسرية البيانات.

وزير الأوقاف السابق: مفهوم الأمن القومي تطور كثيرًا ليشمل الأمن السيبراني وسرية البيانات

وقال “جمعة” في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "مفهوم الأمن القومي تطور كثيرًا ليشمل الأمن السيبراني وسرية البيانات وتأمينها"، مشددًا على أن "تأمين المعلومات فنيًّا وسيبرانيًّا أهم بكثير من مجرد تخزينها".

وزير الأوقاف السابق: الحفاظ على سرية البيانات وتأمينها من الاختراق أو التسريب يمثل أحد ركائز الأمن الوطني

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن الحفاظ على سرية البيانات وتأمينها من الاختراق أو التسريب يمثل أحد ركائز الأمن الوطني في العصر الحديث، لافتًا إلى أن إغفال هذا الجانب قد يعرض الدول لمخاطر جسيمة تمس اقتصادها واستقرارها الداخلي.

ودعا جمعة إلى ضرورة التوسع في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتوفير البنية التحتية التقنية والتشريعية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الحيوية، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها بكل السبل.

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