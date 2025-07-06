الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق يهاجم المتاجرين بالشعارات الزائفة، ويستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو
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استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، واصفًا ما جرى بـ"الهمجية والعدوان السافر من الكيان الصهيوني على بلد عربي شقيق"، مؤكدًا رفضه التام والقاطع لأي اعتداء على سوريا أو غيرها من الدول العربية.

وتساءل “جمعة ” في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"،: "أين تلك الشعارات التي كانت تُرفع في وجه هذا العدو من قِبل الجماعات والتيارات التي كانت تحاول أن تكتسب شرعيتها من معاداة الكيان الغاصب؟ هل تغيرت؟ أم تبخرت؟ أم أنها كانت شعارات زائفة وانتهت بانتهاء مصالح أصحابها؟".

وزير الأوقاف السابق: نقول لكل من يزايدون على موقف الدولة المصرية هذه ساحة الجهاد أمامكم مفتوحة في كثير من الجبهات

وأضاف  وزير الأوقاف السابق: "نقول لكل من يزايدون على موقف الدولة المصرية، هذه ساحة الجهاد أمامكم مفتوحة في كثير من الجبهات، فلماذا لا تنتفضون إن كنتم صادقين غير مزايدين، للتصدي لهذا العدو في الدول التي يستبيح أرضها وسماءها ويتوغل فيها دون مقاومة حقيقية من من كانوا يسوقون بطولات كلامية زائفة؟".

وزير الأوقاف السابق: المتشدقون بالكلام لا يُحسنون سوى الانتقاد

وأكد جمعة أن "المتشدقين بالكلام لا يُحسنون سوى الانتقاد، بينما يعملون في الخفاء على هدم دولهم وتفكيك مؤسساتها"، مشددًا على أن "اليوم الذي ينكشف فيه العملاء ويُعرف فيه الوطنيون الشرفاء آتٍ لا محالة، ويوم أعظم بين يدي الخالق سيفصل فيه بين من حافظوا على دينهم وأوطانهم، وبين من باعوا دينهم وكرامتهم بثمن بخس لعدوهم".

واختتم وزير الأوقاف السابق منشوره بالدعاء: "اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، وألهمنا الرشد والصواب وحسن الفهم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا".

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