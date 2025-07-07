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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء رجل على سيدة في أحد شوارع عين شمس

المتهم
المتهم

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة في أحد شوارع محافظة القاهرة.

فيديو اعتداء رجل على سيدة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه "عامل" ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

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وبمواجهة المتهم، أقر بوقوع مشادة كلامية بينه وبين زوجته – وهي السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو – تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب، بسبب رغبتها في ترك مسكن الزوجية، وفقًا لأقواله.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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