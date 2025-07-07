الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

بعد حريق سنترال رمسيس، بيان عاجل من هيئة الإسعاف المصرية

هيئة الاسعاف المصرية،
هيئة الاسعاف المصرية، فيتو

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أنها تعمل مع كافة الجهات المعنية على متابعة وإصلاح العطل الذي أصاب الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية.

وطالبت الهيئة كافة المواطنين، في حال تعذّر التواصل عبر الخط الساخن، بالتواصل مع أرقام الهواتف التي تم تخصيصها مؤقتا، مع إعطاء الأولوية للحالات الطبية الطارئة.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أن كافة مركباتها ونقاطها الإسعافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية تعمل كوحدات رصد ومتابعة لأي حوادث مرورية قد تطرأ في الوقت الراهن.
 

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