المصرية للاتصالات: حصر جميع الخدمات المتأثرة من أجل تعويض المتضررين

قالت الشركة المصرية للاتصالات: إنه سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت من حريق سنترال رمسيس من أجل تعويض المتضررين، مؤكدة أن الفرق الفنية تباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

فصل الكهرباء عن المبنى

وكانت الشركة أعلنت في بيان رسمي، أنه يجرى السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم بسنترال رمسيس بوسط المدينة بمعاونة قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء الذين بدأوا في التعامل مع الحريق فور اندلاعه.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، أنه تم فصل الكهرباء عن المبنى بالكامل خلال عملية إخماد النيران لضمان سلامة العاملين وعدم انتشار النيران بشكل أكبر، ما تسبب في تعطيل مؤقت في بعض خدمات الاتصالات.

وأشارت الشركة إلى أن قيادات الشركة انتقلت لموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة مع جميع الجهات المعنية.

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