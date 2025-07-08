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حوادث

حبس عاطل متهم بضرب زوجته وسحلها في الشارع بعين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل متهم بالتعدي بالضرب المبرح على زوجته، وسحلها وسط الشارع بسبب خلافات أسرية بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإخلاء سبيل المجني عليها بدون ضمانات.


كانت مباحث  قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين وقيام الزوج بتقييد زوجته بحبل غليظ ثم جرها في الشارع وسط صدمة الناس.
 

بإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن خلافات أسرية نشبت بين الطرفين، أقدم خلالها الزوج علي ضرب زوجته، وفي سبيل الانتقام منها قيدها بحبل ثم سحلها في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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