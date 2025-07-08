مهندس ومن قرية تلوانة، المنوفية تسجل أول حالة وفاة من أبنائها في حريق سنترال رمسيس

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بعد وفاة المهندس أحمد الدرس أحد أبناء القرية في حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة.

الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على حريق سنترال رمسيس

وكانت قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد اندلاع الحريق فيه بأكثر من 9 ساعات، ولكن ما زالت الجهود مستمرة للسيطرة على حريق امتد إلى ممر جانبي من السنترال.

واستعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء حريق سنترال رمسيس بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع.

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 39 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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