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ثقافة وفنون

بيونسيه وذا ويكند يتعاونان في أغنية لكأس العالم 2026

بيونسيه وذا ويكند،
بيونسيه وذا ويكند، فيتو

كشف عدد من التقارير الصحفية، أن هناك مفاوضات وجلسات عمل بين المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، والمغني الكندي ذا ويكند، للتعاون في أغنية جديدة خاصة ببطولة بكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجرى في 2026.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أنه في حال تم الاتفاق بين بيونسيه، وذا ويكند، فسيتم إنتاج الأغنية وتصويرها علي طريقة الفيديو كليب، وإطلاقها قبل أيام من بطولة كأس العالم 2026.

 

مفاوضات مع ريهانا وشاكيرا للغناء في كأس العالم 2026

فيما ذكرت عدد من التقارير الصحفية، التي استندت علي مصادر مطلعة، أنه يجرى حاليا مفاوضات مع كلا من المغنية الكولومبية شاكيرا، والمغنية الأمريكية ريهانا، للغناء في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي حال التوصل لاتفاق، فإن شاكيرا وريهانا، سيُقدّمان فقرة غنائية استعراضية، في كأس العالم لكرة القدم 2026، وتحديدا بين شوطي المباراة، على غرار عرض سوبر بول الأمريكي، وسيكون من إنتاج شركة جلوبال سيتيزن.

 

بطولة كأس العالم 2026 ستتضمن عرضًا بين شوطي المباراة مثل Super Bowl

وأكد عدد من التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا، أن بطولة كأس العالم القادمة لكرة القدم، والمقرر إقامتها خلال عام 2026، ستتضمن ولأول مرة، عرضًا فنيا، بين شوطي المباراة مثل Super Bowl الأمريكي.

وأوضحت التقارير، أن العرض الفني الجديد، سيتم إنتاجه بواسطة Global Citizen.

 

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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