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حوادث

بعد تفقده حريق سنترال رمسيس، وزير الاتصالات يطمئن على المصابين بمستشفى المنيرة

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

وصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إلى مستشفى المنيرة وذلك بعدما تفقد موقع حريق سنترال رمسيس بوسط البلد، وذلك للاطمئنان على المصابين وتوجيه الرعاية الطبية اللازمة لهم.
 

وتواصل أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع. 

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 39 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

تجديد اندلاع النيران في سنترال رمسيس

وامتد الحريق، الذي  نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًّا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

وتمركزت 12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكي بمحيط حريق سنترال رمسيس بوسط المدينة وسط محاولات من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة في المكان.

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