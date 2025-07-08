بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، سبب تأجيل عرض فيلم درويش

قررت الشركة المنتجة لفيلم درويش لعمرو يوسف تأجيل عرضه لشهر أغسطس المقبل، بعد أن كان من المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو الجاري.

وعلمت فيتو أن سبب تأجيل عرض العمل هو عدم الانتهاء من مونتاج جميع مشاهد العمل، وإجراء تعديل بناء على رأي مخرج العمل.

تفاصيل فيلم درويش

وكان التيزر التشويقي لفيلم "درويش" بطولة النجم عمرو يوسف قد اقتنص نسب مشاهدات كبيرة، عقب طرحه.

وينتمي فيلم درويش إلى نوعية الأكشن كوميدي، وتدور أحداث خلال فترة الأربعينيات عن محتال يدعي "درويش" ويجسده عمرو يوسف بأداء يمزج بين الدراما الرومانسية ومشاهد الإثارة والأكشن.

وكان الفنان عمرو يوسف كشف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم فيلم “درويش”.

قصة وأبطال فيلم درويش

الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد، بتوقيع المؤلف وسام صبري والمخرج وليد الحلفاوي.

ويقول المنتج محمد حفظي: فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما.

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