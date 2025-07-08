حريق سنترال رمسيس، توقعات خبراء سوق المال بعودة السيولة والقوة الشرائية إلى السوق

حريق رمسيس، اندلع مساء أمس الإثنين حريق ضخم في منطقة رمسيس ما استدعى انتشارًا مكثفًا للدخان ونشر قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـسيارات إطفاء لإخماد الحريق وسط فرض كردون أمني.

إجراء احترازي هام من إدارة البورصة المصرية

ومن جانبها أعلنت إدارة البورصة المصرية توفير قاعة تداول بديلة في "القرية الذكية" لتكون جاهزة لاستقبال ممثلي شركات السمسرة، تحسبًا لأي تعطل في التداول بسبب انقطاع الإنترنت الثابت أو المتنقل.

تأثير الحريق في الاتصال وتداعياته السوقية

وبحسب خبراء فى سوق المال أشاروا إلى تعطُّل جزئي في الإنترنت الثابت وخدمات المحمول للشبكات الثلاث الرئيسية بالإضافة إلى أن المصرية للاتصالات نقلت حركة الإنترنت بالكامل إلى مركز بديل في الروضة.

كما أن هذا الانتقال السريع حد من التأثير المحتمل، لكن القلق الفني مازال يحوم حول سيولة واتصال المستثمرين بالمنصة.

توقعات حركة المؤشرات اليوم

وتوقع خبراء سوق المال إلى استمرار المستثمرون في تبنِّي الحذر، وخاصة مع انخفاض السيولة في السوق حيث أن المتعاملون يتوقعون تحرك المؤشر الرئيسي ضمن نطاق ضيق بين مستويات 29,800 – 30,800 نقطة، حيث أن الدعم عند 29,800–29,750 نقطة، والمقاومة عند 30,600–30,800 نقطة.

دعائم فنية وسيولة محتملة

وأكد الخبراء أنه ومع تأمين الاتصال واحتواء الحريق، فإن السوق قد يتلقى انتعاشة طفيفة خاصة من مشتريات المؤسسات المحلية وسندات الخزينة التي يحوم حولها اهتمام بالفعل.

اتجاه متحفظ حتى ورود محفّزات جديدة

رجح خبراء بسوق المال أنالبورصة تبقي تداولتها محدودة حتى تصدر بيانات اقتصادية أومتابعة تطورات أوسع في قطاع الاتصالات، أو إشارات لتخفيض الفائدة المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى اختراق علوي للمستويات الحالية.

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