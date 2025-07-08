الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حريق سنترال رمسيس، توقعات خبراء سوق المال بعودة السيولة والقوة الشرائية إلى السوق

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

حريق رمسيس، اندلع مساء أمس الإثنين حريق ضخم في منطقة رمسيس ما استدعى انتشارًا مكثفًا للدخان ونشر قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـسيارات إطفاء لإخماد الحريق وسط فرض كردون أمني.

 

 

إجراء احترازي هام من إدارة البورصة المصرية 

ومن جانبها أعلنت إدارة البورصة المصرية توفير قاعة تداول بديلة في "القرية الذكية" لتكون جاهزة لاستقبال ممثلي شركات السمسرة، تحسبًا لأي تعطل في التداول بسبب انقطاع الإنترنت الثابت أو المتنقل.

 

تأثير الحريق في الاتصال وتداعياته السوقية

وبحسب خبراء فى سوق المال أشاروا إلى تعطُّل جزئي في الإنترنت الثابت وخدمات المحمول للشبكات الثلاث الرئيسية بالإضافة إلى أن المصرية للاتصالات نقلت حركة الإنترنت بالكامل إلى مركز بديل في الروضة.

كما أن هذا الانتقال السريع حد من التأثير المحتمل، لكن القلق الفني مازال يحوم حول سيولة واتصال المستثمرين بالمنصة.

 

توقعات حركة المؤشرات اليوم

وتوقع خبراء سوق المال إلى استمرار المستثمرون في تبنِّي الحذر، وخاصة مع انخفاض السيولة في السوق حيث أن المتعاملون يتوقعون تحرك المؤشر الرئيسي ضمن نطاق ضيق بين مستويات 29,800 – 30,800 نقطة، حيث أن الدعم عند 29,800–29,750 نقطة، والمقاومة عند 30,600–30,800 نقطة.

 

دعائم فنية وسيولة محتملة

وأكد الخبراء أنه ومع تأمين الاتصال واحتواء الحريق، فإن السوق قد يتلقى انتعاشة طفيفة خاصة من مشتريات المؤسسات المحلية وسندات الخزينة التي يحوم حولها اهتمام بالفعل.

 

اتجاه متحفظ حتى ورود محفّزات جديدة

رجح خبراء بسوق المال  أنالبورصة تبقي تداولتها محدودة حتى تصدر بيانات اقتصادية أومتابعة تطورات أوسع في قطاع الاتصالات، أو إشارات لتخفيض الفائدة المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى اختراق علوي للمستويات الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة البورصة المصرية ادارة البورصة البورصة المصرية البورصة الحماية المدنية السمسرة القرية الذكية المؤشر الرئيسى المستثمرون المصرية للاتصالات حريق رمسيس حركة المؤشرات خبراء سوق المال شركات السمسرة قطاع الاتصالات

مواد متعلقة

حذر وتأثير نفسي، توقعات محتملة لأداء السوق اليوم في ظل أزمة حريق سنترال رمسيس

إجراءات استباقية من البورصة بعد حريق سنترال رمسيس وخبير يكشف التأثير

حريق سنترال رمسيس، خبراء اقتصاد: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا.. تأثير ملموس بسبب الانقطاع الواسع في خدمات الإنترنت والاتصالات.. والحادث يعيد إحياء قضية تأمين المنشآت الحيوية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم الإثنين

3950 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين

خبير اقتصادي: سنترال رمسيس حادث محدود وتأثير ملموس لتلك الأسباب

خبيرة اقتصادية: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا بحريق سنترال رمسيس

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف موعد انتظام الخدمات بشكل نهائي بعد حريق سنترال رمسيس

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

بعد السيطرة على 90 %، هذا ما تبقى من حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

حريق سنترال رمسيس، تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس (صور)

سوق المال المصري على صفيح ساخن، حذر وترقب في أولى جلسات ما بعد حريق رمسيس

رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية