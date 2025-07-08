حذر وتأثير نفسي، توقعات محتملة لأداء السوق اليوم في ظل أزمة حريق سنترال رمسيس

البورصة المصرية، تترقب الأوساط الاقتصادية أداء البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحذر بعد حادث حريق سنترال رمسيس، الذي ألقت تداعياته بظلالها على قطاع الاتصالات، أحد مكونات السوق الحيوية.

ورغم السيطرة على الحريق وتأكيد الجهات المختصة محدودية التأثير، فإن المستثمرين يترقبون انعكاسات محتملة على بعض الأسهم، خصوصًا أسهم شركات الاتصالات.

تأثير نفسي مؤقت على السوق

ويتوقع محللون بأسواق المال أن تشهد الجلسة الأولى بعد الحريق حالة من الترقب وربما الميل لجني الأرباح، خاصة على أسهم القطاع التكنولوجي والاتصالات ومن المحتمل أن يسود الأداء العرضي في المؤشرات الرئيسية، مع غلبة الطابع الحذر على قرارات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

شركات الاتصالات في دائرة الضوء

من المنتظر أن تتأثر أسهم شركات الاتصالات الثلاث بدرجات متفاوتة، خاصة في ظل تأثر بعض خدمات الإنترنت والمحمول خلال الساعات الماضية، وهو ما قد ينعكس على تقييمات قصيرة الأجل.

ورغم التطمينات الرسمية بعودة الخدمات سريعًا، فإن التأثير النفسي قد يفرض نفسه على قرارات المستثمرين في جلسة اليوم.

البورصة تتحرك بمرونة وإجراءات استباقية

وأكد الخبراء بسوق المال عن إتاحة قاعة التداول في مقر القرية الذكية من قِبل إدارة البورصة تعكس استعدادًا جيدًا لمواجهة أي طارئ، وهو ما قد يحد من أي ضغوط كبيرة محتملة كما أن استمرار التداول بشكل طبيعي وعدم توقف السوق يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار المنظومة المالية.

توقعات بجلسة متوازنة نسبيا

جدير بالذكر تشير التقديرات إلى جلسة متوازنة نسبيًّا، قد تشهد ضغوطًا محدودة على قطاع الاتصالات، يقابلها استقرار في قطاعات أخرى مثل البنوك والطاقة وتبقى تطورات الساعات المقبلة حاسمة في تحديد المسار النهائي للسوق غدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.