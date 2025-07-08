الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حذر وتأثير نفسي، توقعات محتملة لأداء السوق اليوم في ظل أزمة حريق سنترال رمسيس

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

البورصة المصرية، تترقب الأوساط الاقتصادية أداء البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحذر بعد حادث حريق سنترال رمسيس، الذي ألقت تداعياته بظلالها على قطاع الاتصالات، أحد مكونات السوق الحيوية. 

ورغم السيطرة على الحريق وتأكيد الجهات المختصة محدودية التأثير، فإن المستثمرين يترقبون انعكاسات محتملة على بعض الأسهم، خصوصًا أسهم شركات الاتصالات.

تأثير نفسي مؤقت على السوق

ويتوقع محللون بأسواق المال أن تشهد الجلسة الأولى بعد الحريق حالة من الترقب وربما الميل لجني الأرباح، خاصة على أسهم القطاع التكنولوجي والاتصالات ومن المحتمل أن يسود الأداء العرضي في المؤشرات الرئيسية، مع غلبة الطابع الحذر على قرارات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

شركات الاتصالات في دائرة الضوء

من المنتظر أن تتأثر أسهم شركات الاتصالات الثلاث بدرجات متفاوتة، خاصة في ظل تأثر بعض خدمات الإنترنت والمحمول خلال الساعات الماضية، وهو ما قد ينعكس على تقييمات قصيرة الأجل. 

ورغم التطمينات الرسمية بعودة الخدمات سريعًا، فإن التأثير النفسي قد يفرض نفسه على قرارات المستثمرين في جلسة اليوم.

البورصة تتحرك بمرونة وإجراءات استباقية

وأكد الخبراء بسوق المال عن إتاحة قاعة التداول في مقر القرية الذكية من قِبل إدارة البورصة تعكس استعدادًا جيدًا لمواجهة أي طارئ، وهو ما قد يحد من أي ضغوط كبيرة محتملة كما أن استمرار التداول بشكل طبيعي وعدم توقف السوق يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار المنظومة المالية.

 

توقعات بجلسة متوازنة نسبيا

جدير بالذكر تشير التقديرات إلى جلسة متوازنة نسبيًّا، قد تشهد ضغوطًا محدودة على قطاع الاتصالات، يقابلها استقرار في قطاعات أخرى مثل البنوك والطاقة وتبقى تطورات الساعات المقبلة حاسمة في تحديد المسار النهائي للسوق غدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسهم شركات الاتصالات أداء البورصة المصرية أداء البورصة اسواق المال البورصة المصرية التداول القطاع التكنولوجي المؤشرات الرئيسية المنظومة المالية سنترال رمسيس شركات الاتصالات قطاع الاتصالات مستثمرين حريق سنترال رمسيس سوق المال

مواد متعلقة

حريق سنترال رمسيس، خبراء اقتصاد: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا.. تأثير ملموس بسبب الانقطاع الواسع في خدمات الإنترنت والاتصالات.. والحادث يعيد إحياء قضية تأمين المنشآت الحيوية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم الإثنين

3950 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين

خبير اقتصادي: سنترال رمسيس حادث محدود وتأثير ملموس لتلك الأسباب

خبيرة اقتصادية: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا بحريق سنترال رمسيس

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف موعد انتظام الخدمات بشكل نهائي بعد حريق سنترال رمسيس

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)

تجدد اندلاع النيران في مبنى سنترال رمسيس (فيديو وصور)

الفنانة الدنماركية: من أرسل إلي اللوحة المسروقة من خارج مصر ولا يعرف مها الصغير

إجراءات استباقية من البورصة بعد حريق سنترال رمسيس وخبير يكشف التأثير

طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب رسميا

الفنانة الدنماركية: حاولت التواصل مع مها الصغير ومنى الشاذلي قبل إعلان السرقة

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العصفور في المنام وعلاقته بالوصول إلى مركز مرموق

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية