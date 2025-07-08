الثلاثاء 08 يوليو 2025
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اقتصاد

سوق المال المصري على صفيح ساخن، حذر وترقب في أولى جلسات ما بعد حريق رمسيس

حريق رمسيس، فيتو
حريق رمسيس، فيتو

يشهد سوق الأوراق المالية المصري، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين، في ظل استمرار التذبذب الذي يسيطر على حركة المؤشرات الرئيسية، بالتزامن مع تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مؤخرًا وأثار حالة من الجدل والقلق خاصة في الأوساط التجارية.

أحداث طارئة وتأثير مباشر في البورصة 

ورغم أن الحريق الذي شبَّ في مبنى السنترال الرئيسي بشارع رمسيس لم يسفر عن خسائر بشرية، إلا أن تأثيره النفسي كان واضحًا، خاصة على المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون سريعًا بالأحداث الطارئة ومع ذلك، فإن السوق المالي أظهر حتى الآن قدرة على امتصاص الصدمة، حيث أغلق مؤشر EGX30 في جلسة الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.19%، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، في مقابل عمليات جني أرباح محدودة من قبل المستثمرين العرب.

استمرار التحرك العرضي للمؤشر الرئيسي

ويتوقع خبراء السوق استمرار التحرك العرضي للمؤشر الرئيسي بين مستويات الدعم 32,700 والمقاومة عند 33,300 نقطة، مع ترجيحات بحدوث تحركات انتقائية على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، وسط توقعات بزيادة السيولة تدريجيًّا مع استيعاب أثر الحريق. 

حوادث عرضيه وتأثيرات غير جوهرية 

ويؤكد المحللون أن الحوادث العرضية مثل حريق سنترال رمسيس لا يكون لها تأثير جوهري على السوق، ما لم تمتد تداعياتها إلى البنية التحتية الاقتصادية أو تؤثر على استقرار القطاعات المالية والخدمية ومن المرجح أن يعود السوق إلى وتيرته المعتادة في حال عدم ظهور مستجدات سلبية جديدة.

 

التريث وتجنب القرارات الانفعالية

وفي ظل هذه المعطيات، ينصح الخبراء المستثمرين بالتريث وتجنب القرارات الانفعالية، مع التركيز على الأسهم ذات الأساس المالي القوي، إلى أن تتضح الرؤية بشكل أكبر خلال الجلسات المقبلة.

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