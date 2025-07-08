وزارة الطيران تعلن تأخيرات في مواعيد بعض الرحلات بسبب تعطل شبكات الاتصالات والإنترنت

حريق سنترال رمسيس، أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الإتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات.



وأكدت في بيان لها أنه تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.



وأشارت إلى أن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، يُتابع مستجدات الموقف أولًا بأول من داخل مركز الأزمات بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران.



وأكدت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة حرصها الكامل للحفاظ على انسيابية حركة التشغيل، والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.



وأوضحت أنه جارٍ ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة، باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يُجرى حاليًّا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة في مطاراتهم.

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