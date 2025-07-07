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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف موعد انتظام الخدمات بشكل نهائي بعد حريق سنترال رمسيس

سنترال رمسيس،فيتو
سنترال رمسيس،فيتو

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة.

وذلك في إطار متابعة  التعطل المؤقت في خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي حدث اليوم في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.

 

نقل حركة الإنترنت الثابت

كما يوضح الجهاز بأن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) قد تأثرت لدى شركات المحمول الثلاث نسبيًّا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق، وجارٍ التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي سنترالات الشركة المصرية للاتصالات ومن المتوقع استعادة دوائر الربط خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.


ويؤكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكلٍ جيد وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة.


ويوضح الجهاز وجود تأثير بسيط على خدمات التليفون الأرضي والمحمول بمحيط منطقة سنترال رمسيس ويؤكد عودة الخدمة بشكلٍ تدريجي، وسوف يقوم بإصدار بيانات تبعًا لتطور الموقف. 

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هذا ويعتذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض الخدمات ويؤكد قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقًا للوائح التنظيمية.

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