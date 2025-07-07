انفجار وهجوم في بيت حانون، إصابة 16 من جنود الاحتلال بينهم ضابط كبير

شهدت منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة مساء الإثنين تطورًا أمنيًّا خطرًا، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 16 جنديًّا من جيش الاحتلال، بينهم 4 في حالة خطرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية، أعقبه هجوم ثانٍ معقَّد طال وحدة تقنية هندسية كانت بصدد تجهيز روبوت مفخخ.

الحدث الأول ضد جيش الاحتلال: عبوة ضخمة تصيب ضابطًا وقوة عسكرية

وفق ما نقلته قناة 12 الإسرائيلية، فإن الحادث الأول وقع عندما انفجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في مدرعة كانت تقل عددًا من الجنود في أطراف بيت حانون، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة داخل المدرعة، وتضررها بشكل بالغ.

إصابة ضابط كبير بجيش الاحتلال

وأكدت مصادر عبرية أن بين المصابين ضابطًا كبيرًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون الإفصاح عن رتبته أو طبيعة إصابته.

ووصفت القناة الحدث بأنه "الأكثر تعقيدًا" في القطاع منذ أسابيع، مشيرة إلى أن العبوة استخدمت تقنية تضليل ومفاجأة عالية الدقة.

استهداف قوة الإنقاذ بعد دقائق من الانفجار

وفي تطور خطير لاحق، أفادت مصادر أمنية بأن القوة التي هرعت لإنقاذ الجنود من موقع الانفجار الأول، تعرضت بدورها لهجوم واستهداف مباشر، ما أسفر عن إصابات جديدة وخلّف حالة من الارتباك الميداني في صفوف الجيش.

وبحسب مراسل "واللا"، فإن المهاجمين استغلوا لحظة تجمع الجنود وفرق الإنقاذ لاستهدافهم مجددًا، وسط ترجيحات باستخدام طائرات مسيّرة صغيرة أو قناصة أرضيين.

الحدث الثاني ضد قوات الاحتلال: انفجار أثناء تجهيز روبوت مفخخ

وبعد أقل من ساعة، وقعت حادثة أمنية ثانية في ذات المنطقة، تمثلت في انفجار كبير طال روبوت هندسيًا محمّلًا بذخائر شديدة الانفجار، كان الجيش الإسرائيلي يستعد لتشغيله عن بُعد لتفجير أنفاق أو مواقع مفترضة للمقاومة.

ووفق قناة "ريشيت بيت"، فإن الانفجار وقع أثناء مرحلة التجهيز، ما أدى إلى تدمير الروبوت وإصابة اثنين من عناصر الوحدة الهندسية الخاصة التي كانت تتعامل معه.

وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود عبوة ثالثة مزروعة بشكل محكم في محيط المكان، أو تشويش إلكتروني أدى إلى تشغيل الذخائر قبل الموعد المحدد.

فشل استخباراتي إسرائيلي وتكتيك جديد للمقاومة

تُعد هذه الحوادث المتتالية ضربة استخباراتية وميدانية مؤلمة للجيش الإسرائيلي، خاصة مع فشل تقنياته في كشف العبوات أو تأمين المنطقة مسبقًا، ما يطرح تساؤلات داخل الأوساط العسكرية حول مدى تطور أداء المقاومة الفلسطينية في شمال القطاع.

وبحسب مراسل "معاريف"، فإن الجيش يشتبه في أن فصائل فلسطينية طورت "مستوى جديدًا" من العبوات المزروعة بآلية تفجير مزدوجة ومؤجلة، تُستخدم لاستهداف التعزيزات بعد وقوع الانفجار الأول.

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