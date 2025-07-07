مصادر إسرائيلية: حدث أمني استثنائي وصعب شمال غزة وتل أبيب في حالة تأهب

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية مساء اليوم، عن وقوع حدث أمني صعب واستثنائي شمال قطاع غزة، دون الكشف عن طبيعة هذا الحدث، فيما فرضت الرقابة العسكرية تعتيمًا شاملًا على التفاصيل.

حدث أمني صعب لقوات جيش الاحتلال شمال غزة

ووصفت المصادر العبرية ما حدث بأنه "من النوع الذي لم تشهده المنطقة منذ فترة طويلة"، في إشارة إلى خطورة الموقف وتعقيداته.

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته

في أعقاب الحدث، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق التماس شمال القطاع، وأغلق عدة طرق محيطة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمقاتلات.

وأفادت قناة "كان" العبرية أن قوات خاصة شاركت في عمليات تمشيط سريعة، وسط مخاوف من اختراق أمني أو عملية نوعية.

الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض الصمت

حتى اللحظة، لم تسمح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر أي تفاصيل إضافية، ما يشير إلى أن الحدث لا يزال قيد المعالجة، وربما يتعلّق بـ معلومات استخباراتية حساسة أو محاولة تسلل أو أسر.

استنفار في المستوطنات المحيطة

من جانبهم، أفاد سكان غلاف غزة بسماع أصوات انفجارات وتحليق طائرات منخفض، فيما تم إغلاق بعض المرافق العامة في بلدات مثل سديروت ونتيف هعسراه تحسبًا لأي طارئ.

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