مسلسل حرب الجبالي الحلقة 33، زواج ثريا وراشد

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 33 حول حرب الذي يواصل تنفيذ خططه لتوسيع أعماله، كما أنه يتفاجأ بحدوث أمر غير متوقع، إذ تبدأ فتاة مجهولة بالتواصل معه أولًا عبر موقع فيسبوك، ثم تنتقل إلى تطبيق واتساب، دون أن يعرف هويتها وهي في الحقيقة نهى التي تظهر عليها علامات الإعجاب به، وهو ما تلاحظه أنهار، فتتولد مشاعر قلق بداخلها وتواصل التأكيد أمامها أنها وحرب أشقاء.

وفي سياق آخر، يتم بالفعل زواج ثريا من راشد، لكن من دون أجواء الفرح المعتادة أو أي من تقاليد الزفاف، الأمر الذي يلفت الأنظار ويثير علامات الاستفهام.

ويواجه سعيد شقيقه راشد ويسأله عن سبب هذه الطريقة الغريبة في الزواج، ليكشف له راشد أنه يُعد خطة انتقام من حرب من خلال ثريا.

أما شهيرة، فلا تتحمل صدمة زواج راشد من ثريا، خصوصًا بعدما واجهته بحملها منه، لكنه طلب منها إسقاط الجنين، ما يزيد من شعورها بالحزن والانكسار.

وعلى الجهة الأخرى، يشعر حرب بحزن عميق بعد علمه بزواج ثريا، ما يعكس حجم المشاعر التي لا يزال يكنها لها.

وعلى هامش الأحداث، يقوم سعيد باحتجاز والد أميرة داخل المصنع، في محاولة للحصول على اعتراف منه بأنه كان السبب وراء مساعدة حرب في الحصول على شحنة الحرير، ويتولى توفيق حراسة الرجل، رغم أنه متورط بدوره في الأمر، لكن سعيد لا يعلم بهذه الحقيقة، ومن جانبه، يؤكد حرب أنه لن يترك والد أميرة يواجه الأزمة بمفرده، ويُصر على مساعدته لأنه قدم له يد المساعدة.

وتزور حبيبة زوجة والدها داخل السجن، وتتحدث معها بأريحية وتنصحها ملك بأنها تحترم مشاعر الحب لكنها مع عدم معصية الفتيات للأهل خاصة إذا كانوا مثل أهل حبيبة.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.