الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

دوي انفجار قوي في سديروت وانقطاع الكهرباء بغلاف غزة

انفجار في سديروت،
انفجار في سديروت، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سكان مدينة سديروت الواقعة شمال غلاف غزة أبلغوا، صباح اليوم، عن دويِّ انفجار قوي هزَّ المنطقة بشكل مفاجئ، تبعه انقطاع كامل في التيار الكهربائي.

 

انفجار قي غلاف غزة

وأشارت القناة إلى أن الانفجار سُمع في عدة أحياء بالمدينة، مما أثار حالة من القلق والارتباك في صفوف السكان، خاصة مع استمرار التوتر في الجنوب.

حتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر وزارة الأمن الإسرائيلية أو جيش الاحتلال أي بيان رسمي بشأن أسباب الانفجار أو نتائجه، ما فتح الباب أمام تكهنات في الأوساط الإعلامية.

خلفية أمنية مشحونة

الانفجار يأتي في ظل تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتزايد المخاوف من تدهور أمني أوسع في محيط الغلاف.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن المنطقة تشهد تعزيزات أمنية وتحركات عسكرية مكثفة، تحسبًا لأي هجمات محتملة أو اختراقات من قطاع غزة.

 

فرق الطوارئ تتحرك

شوهدت سيارات الإطفاء والإسعاف تتجه نحو موقع الانفجار، فيما أُبلغ عن أعمال مسح وتمشيط من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية للتأكد من عدم وجود أضرار إضافية أو ضحايا.

تبقى تفاصيل الحادث غامضة حتى هذه اللحظة، فيما يتابع الإسرائيليون بقلق التطورات الجارية في جنوب البلاد، وسط مخاوف من جولة تصعيد جديدة.

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