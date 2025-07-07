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اقتصاد

تنظيم الاتصالات: تأثر بعض الخدمات نتيجة حريق سنترال رمسيس

سنترال رمسيس،فيتو
سنترال رمسيس،فيتو

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه وقع حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

جهود السيطرة على الحريق 

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  في بيان رسمي، أنه تقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال.

 وأشار الجهاز إلى أنه جار العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

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أسباب تأثر خدمات الاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

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