الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

مسؤولون إسرائيليون: تقدم ملموس في مفاوضات غزة والحذر سيد الموقف

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين بارزين، أن هناك تقدمًا ملموسا في المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الموقف لا يزال هشًا، ولا يمكن الجزم بمآلات هذه الجهود حتى الآن.

ترتيبات الهدنة وإعادة الأسرى

وأكد المسؤولون أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بترتيبات ما بعد الهدنة، وإعادة الأسرى، وضمانات تنفيذ الاتفاق من الطرفين.

دور الوسطاء لا يزال فعالًا

وأشاد التقرير بدور الوسطاء القطريين والمصريين في تقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أنهم ساعدوا في فتح قنوات تفاهم مباشرة وغير مباشرة بين الأطراف المعنية، ما أدى إلى تحقيق هذا التقدم الجزئي.

تحفظات إسرائيلية على "تفاصيل حرجة"

رغم المؤشرات الإيجابية، أشار مصدر سياسي للقناة إلى أن القيادة الإسرائيلية لا تزال غير مطمئنة لبعض البنود التي اقترحتها حركة حماس، خصوصًا ما يتعلق بالانسحاب العسكري وجدول إعادة الإعمار.

ترامب يدخل على خط الوساطة

في السياق ذاته، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مشاورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول مبادئ وقف إطلاق النار و"سيناريوهات ما بعد الحرب"، وهو ما يعتبره مراقبون مؤشرًا على دور أمريكي أكبر في صياغة التسوية.

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