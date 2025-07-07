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حوادث

بعد عدة ساعات من مكافحته، الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق سنترال رمسيس

الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر على حريق سنترال رمسيس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، فى إخماد حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، بعد عدة ساعات من اندلاع النيران.

وأوضح مصدر مسئول أن جهات التحقيق المختصة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد السبب الحقيقي وراء الحريق الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس عصر الإثنين وسط القاهرة.

جهات التحقيق هي المعنية بتحديد سبب حريق سنترال رمسيس

وأوضح المصدر أن الفحص المبدئي يشير إلى احتمالية اندلاع النيران بسبب مصدر حراري، دون التمكن من تحديد السبب الرئيسي أو تفصيل الملابسات الدقيقة حتى الآن، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ستُجري الفحص الفني والتحقيق الكامل بمجرد الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد.

وأضاف أن بدء التحقيقات الرسمية سيأتي فور انتهاء فرق الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وتتبع بؤر الاشتعال داخل المبنى، مشيرًا إلى أهمية انتظار نتائج التحقيق قبل إصدار أي استنتاجات.

وتتابع النيابة العامة والجهات الفنية أعمالها في محيط موقع الحادث، في وقت تستمر فيه عمليات التأمين والتبريد من قبل فرق الإطفاء.

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وكانت غرفة عمليات النجدة  تلقت بلاغًا بنشوب الحريق داخل سنترال رمسيس، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بكامل تجهيزاتها إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمتواجدين حفاظًا على الأرواح.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بينما تستمر عمليات التبريد والسيطرة الكاملة داخل المبنى لمنع تجدد النيران.

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