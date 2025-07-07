مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بوسط سيناء

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة آخرون، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الأوسطي بمنطقة وسط سيناء وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.



مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

وكانت الأجهزة المعنية بشمال سيناء قد تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق «بغداد/الحسنة»، عقب منطقة الحسنة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وانقلابها.



وأسفر الحادث عن وفاة سحر عبد الحكيم، والتي تعمل مفتشة تمريض بإدارة الحسنة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بإصابات متفرقة.





ونعت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، والدكتور أحمد سمير بدر، مدير المديرية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميلة سحر عبد الحكيم، مشيدين بتفانيها في العمل وجهودها في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة.

وباشرت الجهات المختصة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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